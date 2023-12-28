PATERNO’: CEDE STRADA E CADE BETONIERA IN CONTRADA SCHETTINO

Tragedia sfiorata a Paternò, in contrada Schettino, sulla strada comunale Pantano che porta dalla SS 121 ad una zona con diverse abitazioni. Intorno alle 10 di stamattina, una grossa betoniera utilizz...

Tragedia sfiorata a Paternò, in contrada Schettino, sulla strada comunale Pantano che porta dalla SS 121 ad una zona con diverse abitazioni.

Intorno alle 10 di stamattina, una grossa betoniera utilizzata per dei lavori che una ditta sta realizzando per il Consorzio di Bonifica, è precipitata per un cedimento della sede stradale, piccola e non adatta al passaggio di pesanti mezzi, scivolando lungo la scarpata per almeno 10 metri e rimanendo adagiata su un fianco.

Per fortuna, il conducente del mezzo è rimasto miracolosamente illeso, e la betoniera, è stata rimossa con l’ausilio di altri mezzi.

La strada è stata in parte chiusa con dei paletti e la rete utilizzata nei cantieri, e al momento il transito è consentito solo con le auto, con i residenti che giustamente temono altri cedimenti se non si interviene immediatamente