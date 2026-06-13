🚨 Paternò, cedimento dell’asfalto in viale Kennedy: si apre una profonda cavità sulla carreggiata

Residenti e automobilisti segnalano il dissesto stradale: chiesto un intervento urgente per la messa in sicurezza dell'area.

Preoccupazione in viale Kennedy per un evidente cedimento del manto stradale che ha provocato l'apertura di una profonda cavità sulla carregggiata.

La segnalazione arriva da alcuni cittadini che hanno documentato con fotografie il dissesto presente lungo l'arteria cittadina. Dalle immagini si nota come una porzione dell'asfalto abbia ceduto, lasciando scoperta una cavità sottostante che potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione.

Il cedimento interessa una parte della carreggiata e, in assenza di adeguata segnalazione, potrebbe costituire un rischio soprattutto per motociclisti, ciclisti e automobilisti in transito.

La situazione appare particolarmente pericolosa per i mezzi a due ruote. La profonda cavità potrebbe infatti provocare gravi conseguenze in caso di attraversamento accidentale, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il pericolo è accentuato dal fatto che il tratto interessato di viale Kennedy risulta poco illuminato, rendendo difficile individuare tempestivamente il dissesto stradale.

Non è chiaro al momento quali siano le cause che hanno determinato lo sprofondamento dell'asfalto, ma la profondità della cavità lascia ipotizzare un problema nel sottosuolo che merita opportuni accertamenti tecnici.

I residenti chiedono un rapido intervento da parte degli enti competenti per verificare la situazione e procedere alla messa in sicurezza della zona, evitando che il cedimento possa estendersi ulteriormente o causare danni a persone e veicoli.

Foto segnalazione cittadini.