PATERNO' CELEBRA IL 4° MEMORIAL "UN GOL PER ANDREA": SPORT, SOLIDARIETÀ E TANTO AMORE PER RICORDARE UN GIOVANE EROE

PATERNO’ – Si è svolto ieri pomeriggio presso il centro sportivo Pannitteri il 4° Memorial “Un Gol per Andrea”, torneo dedicato alla memoria di Andrea Di Stefano, giovane paternese scomparso tragicamente nel 2021 mentre cercava di salvare la sua città da un incendio nei pressi di Ponte Barca.

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, resa possibile grazie all’impegno dell’ARS e del Presidente On. Gaetano Galvagno, da sempre vicino a iniziative dal forte valore sociale.

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, partecipando numeroso e sostenendo con calore le tre squadre in campo: il Paternò Calcio (dirigenti e staff), il Città di Paternò capitanato da Nino Naso, e gli “Amici di Andrea”, spinti da un tifo caloroso e travolgente.

Le tre gare, dirette dall’arbitro Davide Cicero, hanno visto trionfare proprio gli “Amici di Andrea”, che si sono aggiudicati il trofeo grazie alla migliore differenza reti.

Al di là del risultato sportivo, a vincere è stata l’intera comunità paternese, che ancora una volta ha dimostrato di saper fare squadra per ricordare un giovane eroe che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.

Momento toccante della serata, la presenza e l’intervento della famiglia Di Stefano, che continua a rappresentare un esempio di forza, amore e coraggio.