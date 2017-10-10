Anche Paternò ha ricordato le "morti bianche" avvenuto sul lavoro, in occasione della 67ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.La manifestazione ha avuto inizio con una S. Mes...

Anche Paternò ha ricordato le "morti bianche" avvenuto sul lavoro, in occasione della 67ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

La manifestazione ha avuto inizio con una S. Messa celebrata presso la Chiesa SS. Salvatore, per poi proseguire con un corteo che ha raggiunto i locali dell’ex tribunale di Paternò dove è stata scoperta una lapide, e depositata una corona di alloro in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro. Presenti numerose autorità locali. A coordinare la manifestazione è stato il cerimoniere del comune, Francesco Tartareso. La giornata è poi proseguita con un dibattito sul tema, nei locali dell'ex tribunale.

PATERNÒ CELEBRA LA 67ª GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO - FOTO 1/15 Successivo »

GRAZIE PER LE FOTO A TURI M.