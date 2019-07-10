95047

PATERNO' - CENTISTI 2019

10 luglio 2019 22:47
PATERNO' - CENTISTI 2019 -
LETIZIA ATANASIO Liceo Statale F. De Sanctis, indirizzo economico sociale.
FABRIZIA SABRINA ZAPPARRATO I. T. E. G. Russo 5^A AFM
LUCIA CICCIA I.T.E. GIOACCHINO RUSSO 5 AT
MARTINA LEONARDI Liceo Scientifico "E. Fermi" - Paternò
AISHA MARIA PIA LUCARELLI Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Francesco De Sanctis, V AP
MARTINA DIEGA CAGGEGI Liceo Scientifico “E.Fermi” Paternò (CT) V B s.a.
FEDERICA RAMASCO Istituto F. De Sanctis
ROSSELLI EMANUELE SALVATORE SCUOLA CLASSE E SEZIONE I.T.E. “G.RUSSO” 5BT
ALESSANDRA TORNATOREIstituto F. De Sanctis, 5DL
ALESSANDRA MIUCCIOCentista Liceo F.de Sanctis Paternò
PRIVITERA NUNZIA l'I.T.E. G. Russo
MYRIAM ALLEGRA Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "F. De Sanctis" classe V AP
