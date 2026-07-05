Paternò, centra una profonda buca e distrugge la ruota: «Strada al buio, impossibile evitarla»

L'incidente è avvenuto nella notte in via della Libertà. Il cittadino chiede manutenzione delle strade e il ripristino dell'illuminazione pubblica.

PATERNÒ – Ancora una segnalazione sulle condizioni delle strade cittadine. Nella notte un automobilista ha riportato seri danni alla propria auto dopo aver centrato una profonda buca in via della Libertà, nella zona alle spalle della Villa Comunale.

Secondo il racconto del conducente, l'auto procedeva a circa 20 km/h quando ha impattato contro quella che definisce "non una semplice buca, ma un vero e proprio cratere" presente sull'asfalto. L'urto ha provocato l'immediata rottura di uno pneumatico.

Ad aggravare la situazione, secondo quanto riferito dall'automobilista, la strada era completamente priva di illuminazione pubblica, circostanza che avrebbe reso praticamente impossibile accorgersi della presenza della buca in tempo utile per evitarla.

Abitando poco distante e non avendo a bordo il ruotino di scorta, il conducente è stato costretto a percorrere gli ultimi metri fino a casa con la gomma ormai danneggiata, che si è completamente distrutta, come mostrano le fotografie inviate alla nostra redazione.

Il cittadino esprime amarezza per quanto accaduto, sottolineando come il danno economico sia stato causato dalle condizioni della carreggiata e denunciando una manutenzione ritenuta insufficiente. La segnalazione vuole essere anche un invito alla prudenza per chi percorre quel tratto, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L'auspicio è che il tratto venga messo in sicurezza e che venga ripristinata anche l'illuminazione pubblica, così da evitare che altri automobilisti o motociclisti possano subire danni ai propri veicoli o, peggio ancora, rimanere coinvolti in incidenti.