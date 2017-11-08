PATERNO': CENTRATO CON IL WIN FOR LIFE GRATTACIELI, UN "5” DA 6.704 EURO
A cura di Redazione
08 novembre 2017 22:32
La fortuna bacia Paternò, con il Win For Life Grattacieli.
Un fortunato giocatore nel concorso delle 12:05 di oggi, mercoledì 08 novembre 2017, ha centrato un “5” vincendo 6.704,37 euro.
La schedina (Gioco da Tastiera) da 2 euro è stata giocata presso un bar di via Balatelle.
La combinazione vincente del concorso è stata 3 9 19 30 48 Numerone 67.
Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 442 rendite.
Auguri al vincitore da parte della nostra redazione