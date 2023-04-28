PATERNO'. "CHI LO RICONOSCE?"
A cura di Redazione
28 aprile 2023 21:28
PATERNO'. Via Collegio. Maschio, con la pettorina rossa. Qualcuno lo conosce?
Sicuramente si sarà smarrito
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]