PATERNO'. "CHI LO RICONOSCE?"

A cura di Redazione Redazione
28 aprile 2023 21:28
PATERNO'. "CHI LO RICONOSCE?" -
SOS Animali
PATERNO'. Via Collegio. Maschio, con la pettorina rossa. Qualcuno lo conosce?

Sicuramente si sarà smarrito

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

