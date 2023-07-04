95047

PATERNO' CHI LO RICONOSCE, TROVATO IN ZONA CORSO SICILIA

PATERNO'. Qualcuno lo riconosce?Trovata cucciola in zona Corso Sicilia, col manto nero e macchia bianca sul petto e sul muso.Ben tenuta, pulita, abituata al contatto umano, giocherellona, dolcissimaSe...

04 luglio 2023 09:12
News
PATERNO'. Qualcuno lo riconosce?

Trovata cucciola in zona Corso Sicilia, col manto nero e macchia bianca sul petto e sul muso.

Ben tenuta, pulita, abituata al contatto umano, giocherellona, dolcissima

Se mi puoi fare il favore se lo puoi mettere sul profilo 95047. Ti ringrazio in anticipo

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

