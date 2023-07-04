PATERNO' CHI LO RICONOSCE, TROVATO IN ZONA CORSO SICILIA
A cura di Redazione
04 luglio 2023 09:12
PATERNO'. Qualcuno lo riconosce?
Trovata cucciola in zona Corso Sicilia, col manto nero e macchia bianca sul petto e sul muso.
Ben tenuta, pulita, abituata al contatto umano, giocherellona, dolcissima
Se mi puoi fare il favore se lo puoi mettere sul profilo 95047. Ti ringrazio in anticipo
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
