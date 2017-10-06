PATERNÒ : CHIARIMENTI SUL DIVIETO DI QUESTUA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO :Chi vorrebbe mai vietare l'elemosina a Paternò?Cari concittadini vorrei chiarire una volta per tutte il contenuto della mia ordinanza, relativa al divieto di elemosina nella...

Chi vorrebbe mai vietare l'elemosina a Paternò?

Cari concittadini vorrei chiarire una volta per tutte il contenuto della mia ordinanza, relativa al divieto di elemosina nella nostra città ( per chi volesse approfondirla è la 159 del 4 ottobre), la stessa degli anni precedenti, dove si vieta di chiedere soldi per la festa di S. Barbara a chiunque non autorizzato.

Sono invece autorizzati alla raccolta di fondi soltanto i rettori dei cerei o loro delegati, autorizzati dalla parrocchia S. Barbara e dal comitato per i festeggiamenti, facilmente identificabili mediante apposito cartellino.

Questo vuole essere un provvedimento a tutela dei cittadini che in passato sono stati raggirati da autentici truffatori mascherati da componenti del comitato.

Ebbene, faccio riferimento ad alcuni siti internet dove si è generata confusione, spero non in maniera strumentale, affermando che il sindaco aveva vietato l'elemosina a Paternó.

Niente di più falso!

E, se mi consentite anche assurda, non fa parte del mio modo di essere, nè del mio stile di vita.

Non ho mai vietato l'elemosima, anzi...

Si allega il documento ufficilale stipulato tra il Sindaco e Padre Salvatore Magrì, parroco della chiesa di Santa Barbara, intestato alla locale caserma dei carabinieri.

VIVA SANTA BARBARA !

IL SINDACO NINO NASO

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sindaco, in cui viene ribadito dallo stesso, che l'ordinanza N° 159 del 04-10-2017, non vieta l'elemosina nel territorio del Comune di Paternò, ma è limitata alla raccolta delle offerte per l'imminente festa di Santa Barbara. Fermo restando che condividiamo il pensiero del sindaco, e che il nostro sito, non cerca visibilità nè pubblicità, in quanto è il più seguito in città, sia per la qualità delle notizie, sia per il lavoro continuo e incessante che c'è dietro. Se il sindaco vuole prendersela con qualcuno, si rivolga a chi ha scritto l'ordinanza dove in oggetto vi è letteralmente scritto "Divieto di Questua", e al punto 1 sempre letteralmente "Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizione di legge e regolamenti vigenti nelle specifiche materie:

E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale di Paternò, di chiedere la questua ovvero mendicare in qualsiasi forma"; Pur non avendo grandi lauree è chiaro e inequivocabile quanto riportato nell'ordinanza, dove sarebbe bastato aggiungere "in occasione della festa di S. Barbara", come fatto in altri punti, per limitare il divieto ai soli festeggiamenti. Tanto si doveva per non essere sempre attaccati per errori non nostri. Si riporta il link della delibera che in quanto atto pubblico è sita nell'albo pretorio del Comune.

IL DIRETTORE LUIGI SAITTA

