PATERNO'. CHIAVE DI AUTO TROVATA IN VIA VITTORIO EMANUELE
E' stata rinvenuta una chiave di auto a a terra. La chiave è stata prontamente raccolta e consegnata al vicino negozio Vanity, dove è attualmente in custodia.Se qualcuno ha perso la chiave o riconosce...
A cura di Redazione
29 luglio 2024 15:57
E' stata rinvenuta una chiave di auto a a terra. La chiave è stata prontamente raccolta e consegnata al vicino negozio Vanity, dove è attualmente in custodia.
Se qualcuno ha perso la chiave o riconosce il proprio veicolo, può recarsi presso il negozio Vanity per recuperarla.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il negozio Vanity in Via Vittorio Emanuele 79 a Paternò.
