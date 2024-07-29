PATERNO'. CHIAVE DI AUTO TROVATA IN VIA VITTORIO EMANUELE

E' stata rinvenuta una chiave di auto a a terra. La chiave è stata prontamente raccolta e consegnata al vicino negozio Vanity, dove è attualmente in custodia.Se qualcuno ha perso la chiave o riconosce...

29 luglio 2024

