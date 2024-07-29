95047

PATERNO'. CHIAVE DI AUTO TROVATA IN VIA VITTORIO EMANUELE

29 luglio 2024 15:57
E' stata rinvenuta una chiave di auto a a terra. La chiave è stata prontamente raccolta e consegnata al vicino negozio Vanity, dove è attualmente in custodia.

Se qualcuno ha perso la chiave o riconosce il proprio veicolo, può recarsi presso il negozio Vanity per recuperarla.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il negozio Vanity in Via Vittorio Emanuele 79 a Paternò.

