PATERNÒ, CHIEDE IL TELEFONO PER UNA CHIAMATA E LO RUBA: IL RACCONTO IN UNA SEGNALAZIONE ALLA REDAZIONE

Un episodio spiacevole ha scosso in questi giorni la zona di Santa Barbara, dove un giovane di età apparente tra i 23 e i 24 anni ha tentato di appropriarsi indebitamente di un telefono cellulare. La...

Un episodio spiacevole ha scosso in questi giorni la zona di Santa Barbara, dove un giovane di età apparente tra i 23 e i 24 anni ha tentato di appropriarsi indebitamente di un telefono cellulare. La segnalazione è giunta in redazione da una cittadina che ha voluto condividere l’accaduto per mettere in guardia altre persone contro simili truffe.

Secondo il racconto della vittima, il giovane si sarebbe avvicinato con una scusa, lamentando di essere rimasto appiedato con l’auto e chiedendo di poter fare una telefonata con il suo cellulare. Approfittando di un attimo di distrazione, l’uomo si è poi dato alla fuga con il telefono.

Fortunatamente, essendo il dispositivo un iPhone dotato di sistema di geolocalizzazione, è stato possibile rintracciarlo. Grazie a un intervento tempestivo, la vittima e i suoi accompagnatori sono riusciti a inseguire il fuggitivo con la macchina e a recuperare il cellulare.

Il giovane, descritto come originario di Paternò a giudicare dall’accento, sarebbe stato avvistato in azione nella zona di Santa Barbara, e il suo comportamento ha destato allarme tra i residenti. Secondo quanto riportato, tali individui potrebbero ricorrere al furto di dispositivi tecnologici con il fine di scambiarli per droga.

L’autrice della segnalazione ha voluto condividere il suo messaggio con l’obiettivo di evitare che altre persone cadano vittime di simili raggiri. Si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a diffidare di richieste di aiuto che appaiano sospette.

Eventuali episodi analoghi o situazioni dubbie dovrebbero essere prontamente segnalati alle forze dell’ordine, così da garantire la sicurezza della comunità e arginare il fenomeno.