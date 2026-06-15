Paternò, chiude la Strada Provinciale 137/I: stop al traffico dal 15 al 26 giugno

La Strada Provinciale 137/I sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i lavori di consolidamento del sottovia ferroviario.

Per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al sottovia ferroviario situato al km 17+163 della linea FCE/FUES Motta Sant'Anastasia–Regalbuto, tratta Paternò–Schettino, sarà temporaneamente chiusa al traffico la Strada provinciale 137/I nel tratto interessato dall'intervento.

La chiusura totale al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, sarà in vigore dalle ore 7.00 di lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17.00 di venerdì 26 giugno 2026, nel territorio di Paternò.

I lavori, richiesti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), riguardano il consolidamento dei muri laterali del sottovia e il trattamento dei ferri d'armatura, interventi necessari per garantire la sicurezza e la piena funzionalità dell'infrastruttura.

Per tutta la durata del cantiere sarà istituito il divieto di transito nel tratto interessato. RFI e l'impresa esecutrice provvederanno alla predisposizione e alla gestione dei percorsi alternativi, nonché all'installazione della necessaria segnaletica stradale e di cantiere.

La Città metropolitana di Catania raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e di programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.