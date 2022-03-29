PATERNO': CHIUSA PER LAVORI FINO AL 01 APRILE IL TRATTO TRA LA VIA VITTORIO EMANUELE E LA DIRAMAZIONE ANCH’ESSA DENOMINATA VIA CIRCUMVALLAZIONE

Disagi al traffico previsti in questi giorni a PaternòA decorrere da oggi, 29 Marzo 2022, fino al 01.04.2022, per una durata di n. 5 giorni. ma comunque e in ogni caso fino a conclusione dei lavori, p...

Disagi al traffico previsti in questi giorni a Paternò

A decorrere da oggi, 29 Marzo 2022, fino al 01.04.2022, per una durata di n. 5 giorni. ma comunque e in ogni caso fino a conclusione dei lavori, per garantire il sereno svolgimento di detti lavori in clima di piena sicurezza per gli addetti agli stessi e per la circolazione stradale, evitandone pericoli ed intralci, anche a garanzia della tutela della pubblica incolumità, è sospeso il transito veicolare e la sosta dei veicoli ambo i lati, con rimozione coatta, nel tratto stradale di via Circumvallazione, compreso tra la via Vittorio Emanuele e la diramazione, anch’essa denominata via Circumvallazione, che dipartendosi trasversalmente dal su citato tratto stradale di via Circumvallazione, si interseca, dal lato opposto, con la via Vespucci.

Si tratta di lavori per l’esecuzione di carotaggi a valle dell’ex impianto di carburanti di via Circumvallazione, angolo via Vittorio Emanuele,

Potranno derogare alla presente i mezzi utilizzati strumentalmente alla esecuzione dei precitati lavori, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), nonché quelli dei residenti e proprietari di garages del tratto di strada su citato e di quelli raggiungibili solo attraverso il predetto tratto stradale, ma solo qualora possibile compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato ed alle modalità di svolgimento dei lavori in parola, previa valutazione da rimettere, di volta in volta,

esclusivamente alla Impresa esecutrice dei lavori medesimi ed in relazione alla segnaletica stradale mobile ivi apposta.