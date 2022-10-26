PATERNO': CHIUSE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DELL’INFANZIA, DI PERTINENZA COMUNALE, PER DISINFESTAZIONE LOCALI.

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole...

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, ritenuto di voler garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, con disinfestazione dei locali delle scuole.

Ordina con ordinanza N° 60 del 25 Ottobre 2022 ordina la chiusura delle scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, per la giornata del 2 novembre 2022, per la disinfestazione di tutti i plessi scolastici comunali.

Le lezioni riprenderanno regolarmente il 03 Novembre 2022