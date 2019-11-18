95047

PATERNO': CHIUSI DUE ISTITUTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Stop alle lezioni in due scuole cittadine per presenza di topi.Il Sindaco Nino Naso, con doppia ordinanza la N°70 e la N°71 del 18 Novembre 2019, vista la necessità di effettuare un intervento di dera...

A cura di Redazione Redazione
18 novembre 2019 18:50
PATERNO': CHIUSI DUE ISTITUTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -
News
Condividi

Stop alle lezioni in due scuole cittadine per presenza di topi.

Il Sindaco Nino Naso, con doppia ordinanza la N°70 e la N°71 del 18 Novembre 2019, vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza;
• Considerato che il problema segnalato, se non attenzionato può degenerare, pertanto assume carattere di urgenza, onde prevenire l’insorgere di eventuali infestazioni nei vari locali scolastici;
• Ritenuto che dopo gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, necessita che i locali rimangano chiusi per almeno 24 ore e nel caso della derattizzazione le esche vengano lasciate più giorni per poi essere recuperate;

ORDINA LA CHIUSURA per i giorni 22-23-24 novembre 2019, dei locali:

dei locali dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”, plesso di via Virgilio n. 3 e del plesso Falconieri di via Gaudio e

dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovan Battista Nicolosi”, plesso di via Scala Vecchia.

Pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente lunedi 25 Novembre.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047