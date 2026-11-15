Paternò, chiuso per 7 giorni un centro scommesse ritrovo abituale di pregiudicati

Controlli della Polizia: il Questore di Catania dispone la sospensione dell'attività dopo gli accertamenti del Commissariato di Adrano.

La Polizia di Stato ha temporaneamente chiuso, per 7 giorni, un centro scommesse di Paternò, diventato ritrovo abituale di pregiudicati.

Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal Questore di Catania, a seguito degli accertamenti compiuti, in un significativo arco temporale, dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

L’intervento si inserisce nel contesto delle costanti azioni di controllo di bar, pub, chioschi, centri scommesse per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, sviluppate in tutto il territorio provinciale.

Nel corso delle verifiche, espletate nelle scorse settimane e fino a pochi giorni fa, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno verificato come l’esercizio pubblico fosse divenuto luogo di incontro abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale, tra i quali furto, ricettazione, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso. Peraltro, alcuni dei clienti sono risultati essere sottoposti a misure di prevenzione e a misure cautelari personali.

La presenza di questi clienti non è risultata occasionale, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti, ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del centro scommesse per 7 giorni.

La disposizione normativa esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità. Nello stesso tempo, punta ad assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.