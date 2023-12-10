PATERNO'. CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI AL PLESSO EX IV CIRCOLO M. VIRGILLITO 11 E 12 DICEMBRE 2023
Il Sindaco di Paternò con ordinanza numero 58 datata 10 dicembre 2023, che ha impatto diretto sul funzinamento delle istituzioni scolastiche nel territorio comunale.
La decisione presa riguarda la chiusura dei locali del plesso Ex IV Circolo M. Virgillito nei giorni 11 e 12 dicembre 2023.
Le sospensione sarebbe dovuta ad atti vandalici che si sono verificati nella scuola nei giorni scorsi.
Nel rispetto del provvedimento adottato, le attività didattiche saranno sospese per le seguenti classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia.