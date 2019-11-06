95047

PATERNO’: CHIUSURA III° CIRCOLO DIDATTICO PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza, i locali scolastici del III° Circolo Didattico, plesso di v...

A cura di Redazione Redazione
06 novembre 2019 20:24
PATERNO’: CHIUSURA III° CIRCOLO DIDATTICO PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -
News
Condividi

Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza, i locali scolastici del III° Circolo Didattico, plesso di via Pietro Lupo e via Pitrè, per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, resteranno chiusi nei giorni 07-08-09-10 Novembre  2019 così come disposto dall’Ordinanza n. 67 del 06/11/2019 del Sindaco del Comune di Paternò.

Le attività didattiche della sede centrale di Via E. Bellia riprenderanno Lunedì 11 novembre 2019.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047