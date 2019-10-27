PATERNO': CHIUSURA PLESSO CENTRALE DI VIA E. BELLIA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI.
Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza, i locali scolastici della sede centrale di Via E. Bellia, 166 Paternò resteranno chiusi nei giorni 28-29-30-31 ottobre 2019 così come disposto dall’Ordinanza n. 63 del 25/10/2019 del Sindaco del Comune di Paternò.
Mentre il plesso di Via degli Studi rimarrà aperto e che le attività didattiche verranno svolte regolarmente.
Le attività didattiche della sede centrale di Via E. Bellia riprenderanno Lunedì 04 novembre 2019.