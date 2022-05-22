PATERNO': CICLISTA CADE E PICCHIA LA TESTA: ELITRASPORTATO IN OSPEDALE

Gravissimo incidente nella mattina di oggi, 22 Maggio 2022 in territorio di Paternò.Stando alle indiscrezioni raccolte, poco dopo le 10 il ciclista stava percorrendo la SS192 in contrada Jannarello,...

Stando alle indiscrezioni raccolte, poco dopo le 10 il ciclista stava percorrendo la SS192 in contrada Jannarello, insieme ad alcuni amici quando avrebbe avuto un problema meccanico alla bici che lo ha fatto rovinare violentemente sull'asfalto.

A dare l'allarme i suoi amici ciclisti che hanno chiamato il numero unico 112 per chiedere l'intervento dei sanitari.

Le condizioni del ciclista sono parse da subito gravi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che vista la gravità delle riportate dal ciclista hanno richiesto l'intervento dell' elisoccorso che è atterrato ai bordi della carreggiata nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l’ha trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Il 45 enne di Motta Sant'Anastasia è stato sottoposto ad intervento chirurgico la sua prognosi al momento è riservata.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuati tutti i rilievi e stabilire l esatta dinamica.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza