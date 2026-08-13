Paternò, cimiteri chiusi nel pomeriggio del 14 agosto e per tutta la giornata di Ferragosto

Ordinanza del Comune di Paternò: stop alle visite nel pomeriggio del 14 agosto e per l’intero Ferragosto. Garantiti i servizi essenziali in reperibilità.

ATERNO’ – Cambiano gli orari di apertura dei cimiteri comunali in occasione del Ferragosto. Con l’ordinanza numero 41 del 12 agosto 2026, la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha disposto la chiusura dei civici cimiteri nel pomeriggio di venerdì 14 agosto e per l’intera giornata di sabato 15 agosto.

La decisione è stata adottata considerando il tradizionale periodo ferragostano, caratterizzato da una riduzione della presenza della popolazione residente e dalla concentrazione delle ferie del personale comunale e degli operatori impegnati nei servizi cimiteriali.

Tra le motivazioni riportate nell’ordinanza c’è anche il caldo estivo: le aree cimiteriali sono prevalentemente esposte al sole e, nelle giornate con temperature elevate, la permanenza può creare particolare disagio sia per il personale sia per gli utenti.

Il Comune richiama inoltre l’esigenza di ottimizzare i costi operativi, disponendo quindi la chiusura al pubblico nelle ore pomeridiane del 14 agosto e per tutta la giornata di Ferragosto.

Resteranno comunque garantiti i servizi cimiteriali e necroscopici legati a eventuali decessi e al trasporto dei feretri al di fuori del normale orario di servizio, attraverso il servizio di reperibilità previsto.