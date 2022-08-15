PATERNO': CIMITERI CHIUSI OGGI

Il Sindaco Nino Naso, con l'ordinanza N° 44 del 08 Agosto 2022 al fine di garantire il servizio di custodia presso i civici cimiteri, nonché la rotazione e il godimento delle ferie estive, pregresse e...

Il Sindaco Nino Naso, con l'ordinanza N° 44 del 08 Agosto 2022 al fine di garantire il servizio di custodia presso i civici cimiteri, nonché la rotazione e il godimento delle ferie estive, pregresse e riposo compensativo per il personale in servizio così come previsto dal C.C.N.L, ORDINA che, in occasione della festività del Ferragosto, Lunedi 15 agosto 2022 i Civici Cimiteri resteranno chiusi..

Fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. Vigente.