PATERNO', CIMITERI E PARCHI CHIUSI OGGI

Con un post social, il Sindaco di Paternò ha comunicato che ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini per la giornata di oggi 06 ottobre 2021.

I parchi ed i cimiteri rimarranno chiusi per la verifica dei danni causati dal maltempo che si è verificato ieri in città

Ancora una giornata all'insegna del maltempo in Sicilia, che dopo una giornata di ieri caratterizzata da forti piogge e conseguenti danni e disagi in varie parti dell'isola anche oggi vivrà 24 ore all'insegna delle perturbazioni. "Quella di oggi è un'altra giornata delicata per la Sicilia - spiega Paolo Corazzon, meteorologo dello staff di 3bmeteo.com -. Prosegue la fase instabile caratterizzata da temporali, la perturbazione giunta ieri ha creato un centro di bassa pressione sull'Italia che manterrà il tempo molto variabile in tutto il Sud".

Altri acquazzoni dunque previsti per oggi, con il meteo che però migliorerà pian piano successivamente: "Quella di oggi è una giornata a rischio ma nei prossimi giorni ci sarà un graduale miglioramento - spiega ancora Corazzon -. Il versante tirrenico della Sicilia, quindi Palermo e Messina, avrà però ancora altri piovaschi anche se in modo meno intenso e meno diffusi".

Allerta gialla

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Marche e sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.