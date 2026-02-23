Paternò, cimitero monumentale senz’acqua da giorni: la segnalazione di un cittadino

Paternò – Non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di un disservizio che andrebbe avanti da diversi giorni. È quanto segnala un nostro lettore che questa mattina si è recato al Cimitero Monumentale per far visita ai propri genitori.

«Sono andato a trovare i miei genitori e non ho trovato acqua da mettere nei fiori. Sono stato costretto a scendere in paese per prendere l’acqua. È normale?», racconta il cittadino, evidenziando come la mancanza del servizio idrico non sia una novità degli ultimi giorni.

Secondo quanto riferito, l’assenza di acqua nelle fontanelle interne starebbe creando disagi a numerose persone che quotidianamente si recano al camposanto per sistemare fiori e rendere omaggio ai propri cari.

Non solo. Il cittadino lamenta anche uno stato generale di degrado: «Negli ultimi anni il cimitero è abbandonato a se stesso», afferma con amarezza.

Il Cimitero Monumentale rappresenta un luogo di raccoglimento e rispetto per l’intera comunità paternesе. Proprio per questo, la richiesta che emerge è quella di un intervento tempestivo per ripristinare un servizio essenziale come l’acqua e garantire condizioni decorose all’interno della struttura.