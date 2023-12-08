PATERNO’: CINQUE ANNI DALLA TRAGEDIA DI VIA LIBERTÀ’

Cinque anni sono trascorsi da quella tragica giornata che ha segnato indelebilmente la città di Paternò.Un dolore che, nonostante il trascorrere del tempo, non può e non deve essere dimenticato. È la...

Cinque anni sono trascorsi da quella tragica giornata che ha segnato indelebilmente la città di Paternò.

Un dolore che, nonostante il trascorrere del tempo, non può e non deve essere dimenticato. È la storia di Gianfranco Fallica, che cinque anni fa compì un gesto estremo uccidendo la moglie Cinzia Palumbo e i figlioletti Angelo Daniele e Francesco Gabriele, rispettivamente di 6 e 4 anni, per poi togliersi la vita con la stessa pistola.

Oggi, come redazione di 95047, sentiamo il dovere di mantenere viva la memoria di questa tragedia.

Troppo spesso, le cronache quotidiane ci portano a dimenticare eventi così drammatici, ma noi crediamo che le tragedie servano a ricordarci quanto sia fragile la vita e quanto possa essere importante prevenire gesti estremi.

Nel 2019, in occasione del secondo anniversario di questa terribile vicenda, abbiamo promosso una raccolta fondi in collaborazione con i gruppi Facebook "Il muretto di Paternò" e "Paternò libera d'intendere e di volere". Grazie alla generosità di cittadini, esercenti locali, della locale amministrazione e dei vigili del fuoco, è stato inaugurato il Parco giochi del sorriso in via Fonte Maimonide. Un luogo dedicato alla memoria dei due bambini Daniele e Gabriele, ma anche a tutti quei giovani che hanno lasciato questo mondo prematuramente.

L'azienda Angelo Fazio, concessionaria di giochi, ha contribuito con una donazione di circa mille euro, consentendo l'installazione del parco. La ditta SF ha fornito un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza del luogo.

Oggi, a cinque anni dalla tragedia, vogliamo rinnovare il nostro impegno nel ricordare Gabriele, Daniele, Cinzia e Gianfranco. Nonostante il gesto estremo, riconosciamo che anche quest'ultimo è stato vittima di qualcosa di oscuro, di incomprensibile.

La città di Paternò potrebbe aver dimenticato troppo in fretta, ma noi continueremo a onorare la memoria di questi due piccoli angeli, la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Il Parco giochi del sorriso sarà sempre un simbolo di speranza, un luogo dove il ricordo si fonde con la vita che continua.