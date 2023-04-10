PATERNÒ: CINQUE GIOVANI SEGNALATI IN PREFETTURA E SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER OLTRE 13MILA EURO

I carabinieri della stazione di Paternò in collaborazione con Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò ed i colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” sono stati impegnati in un servizio mirato al con...

I carabinieri della stazione di Paternò in collaborazione con Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò ed i colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” sono stati impegnati in un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa del territorio.

In tale ambito i Carabinieri, hanno predisposto diversi posti di controllo nel centro, nelle aree periferiche ed in prossimità dei principali snodi viari, hanno operato perquisizioni personali e veicolari ottenendo riscontro per 5 giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (complessivamente 8 grammi di hashish) e pertanto segnalati quali assuntori alla locale Prefettura.

I militari operanti hanno effettuato anche controlli preventivi nei confronti di alcuni locali pubblici per la verifica del rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, riscontrando la regolarità delle predette attività commerciali.

Al termine dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno identificato una sessantina di persone e sottoposto a controllo una quarantina di veicoli. Le sanzioni amministrative, elevate per un importo complessivo di 13.470 euro, hanno riguardato 18 automobilisti sorpresi in violazione delle norme del C.d.S.

I militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 3 veicoli, hanno ritirato 3 documenti di guida e circolazione e decurtato complessivamente 28 punti dalle patenti di guida.