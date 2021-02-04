PATERNÒ. CIRCOLAZIONE BLOCCATA DAGLI AMBULANTI, INTERVIENE LA POLIZIA

Nella mattinata di ieri a seguito delle diverse segnalazioni pervenute al Commissariato di Adrano, da parte di cittadini della città di Paternò che lamentavano grandi difficoltà di circolazione sia es...

Nella mattinata di ieri a seguito delle diverse segnalazioni pervenute al Commissariato di Adrano, da parte di cittadini della città di Paternò che lamentavano grandi difficoltà di circolazione sia essa pedonale che veicolare, nelle maggiori piazze del centro e nelle più importanti vie di collegamento della città, è stata avviata un’operazione con la collaborazione del Comando polizia locale di Paternò.

Oggetto della segnalazione i venditori ambulanti che impedivano la fruibilità dei marciapiedi, soprattutto da parte delle persone disabili, e come gli stessi ambulanti lasciassero il luogo ove esercitano l’attività di vendita ricoperto dei prodotti di scarto provenienti dalla vendita stessa.

All’esito della suddetta attività sono state elevate due sanzioni per esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione, per un importo complessivo pari a euro 3.098;11 verbali per sosta vietata per un importo complessivo pari a euro 462;12 verbali per sosta sui marciapiedi per un importo complessivo pari a euro 1044.

Sono stati altresì sequestrati complessivamente 450 chilogrammi di agrumi e pomodori, che sono stati donati ad una mensa sociale operante nel comune di Paternò.