"Paternò città del baseball": una festa di sport

Torneo con in campo tutte le società cittadine

95047.it Successo per “Paternò città del Baseball”, il torneo disputato sul diamante di via Verga. Cinque le squadre che hanno preso parte alle gare per dare vita ad un momento non solo agonistico ma di aggregazione e di festa che ha visto la partecipazione di tutte le società paternesi.

Un’iniziativa, vissuta in un clima festoso e amichevole, atta a rafforzare il legame già presente tra le diverse società e grazie alla quale si è riusciti a coinvolgere non solo atleti e appassionati del settore come tecnici e dirigenti, ma anche genitori e amici; un plauso particolare deve essere fatto alle ragazze della Sagittarius Softball Paternò per l’impegno impiegato nell’organizzare l’intero torneo.

Degna di nota, anche la partecipazione dei giocatori dei Normanni che durante il torneo, con la complicità dei partecipanti, hanno disputato una gara dimostrativa riservata al baseball disabili.

Il torneo da poco svolto rappresenta solo la prima delle tante attività pianificate per raggiungere ambiziosi traguardi sportivi a livello regionale e nazionale che permetteranno di sottolineare, ancor di più, che Paternò è la Città del baseball.