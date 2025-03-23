PATERNÒ: CITTADINI ESASPERATI PER GIORNI SENZA ACQUA, NUMEROSE SEGNALAZIONI GIUNTE ALLA NOSTRA REDAZIONE

Da diversi giorni i residenti di alcune zone della città stanno affrontando gravi disagi a causa della prolungata interruzione del servizio idrico. Le segnalazioni pervenute in redazione dipingono una...

Una madre residente in via Napoli ci scrive disperata: "Da venerdì scorso siamo senza acqua, ho due bimbe piccole con tante necessità. È inammissibile che nel 2025 un guasto non possa essere riparato in tempi brevi. L'azienda idrica non dà alcuna risposta sui tempi di ripristino, nessuno si pronuncia.

Non è più possibile sostenere questa situazione!".

Un'altra segnalazione arriva da via Ascoli Piceno, dove un cittadino denuncia non solo il disservizio idrico, ma anche l'assenza di comunicazioni ufficiali: "Quattro giorni senza acqua, ma la cosa più grave è che AMA non risponde ai numeri di reperibilità!

Le bollette devono essere pagate puntualmente, ma quando si tratta di informare i cittadini, il silenzio regna sovrano. Inviare PEC sembra inutile, manca poco e li porto a giudizio. Non si tratta solo del guasto, che può capitare, ma della pessima gestione del servizio clienti. Come cittadino mi sento preso in giro!".

La situazione continua a peggiorare, con gli abitanti che si organizzano come possono per fronteggiare l'emergenza. Chiedono a gran voce un intervento tempestivo e soprattutto comunicazioni chiare su tempi e modalità di ripristino del servizio.

Chiediamo dunque alle autorità competenti e all'azienda idrica di fornire risposte concrete e immediate ai cittadini, che non possono più tollerare un disservizio tanto grave e prolungato.

SEGNALAZIONI FIRMATE