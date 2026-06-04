Paternò, emergenza acqua: da domani torna la normale erogazione in tutta la città

Completati i lavori al pozzo Raffo. Nelle zone più colpite, compresa Scala Vecchia, l'erogazione tornerà regolare nelle prossime ore

Dopo giorni di disagi e proteste da parte dei cittadini, arriva un aggiornamento da parte dell'AMA sulla situazione idrica a Paternò. Nel pomeriggio di oggi l'azienda ha comunicato il completamento dei lavori di manutenzione all'interno del pozzo Raffo, interessato domenica scorsa da un guasto alla pompa di emungimento causato da un sovraccarico di tensione.

Secondo quanto reso noto, gli interventi si sono conclusi nelle prime ore del pomeriggio e il ritorno alla normale erogazione dell'acqua è previsto a partire dalle prime ore di domani anche nelle zone più alte del quartiere Scala Vecchia, che avevano risentito maggiormente dell'interruzione del servizio.

L'AMA riferisce inoltre che numerosi cittadini hanno già segnalato il completo ripristino della fornitura idrica in diverse aree della città, confermando un progressivo ritorno alla normalità su gran parte del territorio interessato dall'emergenza.

L'aggiornamento arriva dopo giorni di forte malcontento tra i residenti di diverse zone di Paternò. Alla redazione di 95047.it erano infatti giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini di via Moncibello, via Campania e di altri quartieri che denunciavano l'assenza d'acqua nelle abitazioni da diversi giorni.

Molti residenti avevano espresso la propria esasperazione, lamentando difficoltà nella gestione delle attività quotidiane e chiedendo maggiori informazioni sui tempi necessari per il ripristino del servizio. Le proteste erano aumentate soprattutto dopo che il precedente comunicato dell'azienda aveva previsto il ritorno alla normalità entro 24 ore dall'intervento.

Con il completamento dei lavori al pozzo Raffo, la situazione sembra ora avviarsi verso una definitiva soluzione. Le prossime ore saranno decisive per verificare il completo ritorno alla regolarità dell'erogazione in tutte le zone della città ancora interessate dai disservizi.