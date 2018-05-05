95047

PATERNÓ: CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE

05 maggio 2018 22:29
Pomeriggio impegnativo  per i Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e la Polizia Municipale di Paternò.

Un cittadino di 40 anni circa,  residente in Viale de Platani in un appartamento sito al quarto piano, dalle ore 17 si è barricato a casa minacciando di buttarsi.

Tutto si è risolto al meglio, intorno alle ore 21.30 grazie all'intervento del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Paternò, Angelo Accardo, con l'uomo trasportato in ospedale.

