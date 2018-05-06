95047

PATERNO': CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE - AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ORE 19.00Situazione tornata alla normalità, i vigili del fuoco hanno spento l'incendio appiccato dal ragazzo dentro l'appartamento.Nessuna notizia del ragazzo, al momento irreperibile.IN...

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2018 19:06
PATERNO': CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE - AGGIORNAMENTO -
News
Condividi

AGGIORNAMENTO ORE 19.00

Situazione tornata alla normalità, i vigili del fuoco hanno spento l'incendio appiccato dal ragazzo dentro l'appartamento.

Nessuna notizia del ragazzo, al momento irreperibile.

IN AGGIORNAMENTO

 

FLASH

Ritorna la paura in Viale de Platani.

Dalle ore 17.00 circa è tornata alta la tensione, con il ragazzo, che si è barricato nell'appartamento del quarto piano.

Sul posto un ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabineri.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047