PATERNO': CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE - AGGIORNAMENTO
A cura di Redazione
06 maggio 2018 19:06
AGGIORNAMENTO ORE 19.00
Situazione tornata alla normalità, i vigili del fuoco hanno spento l'incendio appiccato dal ragazzo dentro l'appartamento.
Nessuna notizia del ragazzo, al momento irreperibile.
IN AGGIORNAMENTO
FLASH
Ritorna la paura in Viale de Platani.
Dalle ore 17.00 circa è tornata alta la tensione, con il ragazzo, che si è barricato nell'appartamento del quarto piano.
Sul posto un ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabineri.
IN AGGIORNAMENTO