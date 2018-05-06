PATERNO': CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE, PAURA IN VIALE DE PLATANI
FLASHRitorna la paura in Viale de Platani.Dalle ore 17.00 circa è tornata alta la tensione, con il ragazzo, che si è barricato nell'appartamento del quarto pianoSul posto un ambulanza del 118, i Vigil...
A cura di Redazione
06 maggio 2018 18:12
FLASH
Ritorna la paura in Viale de Platani.
Dalle ore 17.00 circa è tornata alta la tensione, con il ragazzo, che si è barricato nell'appartamento del quarto piano
Sul posto un ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabineri.
PATERNO': CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE, PAURA IN VIALE DE PLATANI
IN AGGIORNAMENTO