PATERNO'. COLTELLATE PER STRADA, DOPO LA LITE: UCCISO UN 27ENNE MAROCCHINO IN VIA GIOVANNI VERGA INDAGINI IN CORSO

Gravissimo fatto di cronaca nera nella giornata di ieri, 04 Febbraio 2024 a Paternò.

Un giovane marocchino di 27 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate in via Giovanni Verga.

L'orrore si è manifestato quando i passanti hanno notato l'uomo riverso a terra, gravemente ferito.Tempestivamente, sono stati allertati i soccorsi, ma i loro sforzi sono stati vani. Le ferite inferte erano troppo profonde per permettere qualsiasi forma di rianimazione.

Un particolare inquietante emerge dalle prime ricostruzioni: sembra che l'accoltellamento abbia avuto luogo in un luogo diverso da dove è stato ritrovato il cadavere.

I carabinieri della compagnia di Paternò sono immediatamente intervenuti sul posto, isolando la scena del crimine per avviare le indagini. Attualmente, si stanno concentrando sull'esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona. Questo approccio mira a tracciare gli ultimi movimenti della vittima e ad individuare eventuali sospetti.

La speranza è che giustizia venga fatta per il giovane marocchino e che coloro responsabili di questa barbarie vengano individuati e puniti secondo la legge.

