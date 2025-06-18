PATERNÒ: COMANDANTE DEI CARABINIERI EROE EVITA LA TRAGEDIA, SPEGNE L’INCENDIO E SALVA MADRE E TRE FIGLI

I Carabinieri della Stazione di Paternò si sono resi protagonisti di un importante intervento di salvataggio che ha evitato gravi conseguenze a una giovane madre e ai suoi tre figli.Intorno alle ore 1...

Intorno alle ore 12:15, il Comandante della Stazione di Paternò, durante il rientro in sede a bordo dell’autovettura di servizio, stava transitando lungo una centrale via cittadina quando ha scorto improvvisamente tre bambini e una donna che, in preda al panico, alla vista dell’auto dei Carabinieri, sono corsi incontro chiedendo aiuto.

Il militare si è fermato immediatamente ed è stato raggiunto dai minori e dalla donna, visibilmente terrorizzati, i quali, non riuscendo nemmeno a parlare, hanno indicato il cortile della loro abitazione, situata in una viuzza poco distante, dal quale si stava alzando del fumo denso.

Resosi conto della gravità della situazione e rassicuratosi che la donna e i figli non avessero necessità di cure mediche, il Luogotenente si è precipitato all’interno del cortile dove, da un locale adibito a lavanderia, fuoriuscivano fumo e fiamme.

L’ispettore ha quindi richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco tramite la Centrale Operativa della Compagnia di Paternò.

Nel frattempo, temendo che le fiamme potessero estendersi all’abitazione adiacente, aggravando così il rischio per le persone e gli immobili, il Comandante della Stazione ha reperito un tubo da giardino presso un vicino, lo ha collegato rapidamente a un rubinetto e ha iniziato a dirigere il getto d’acqua verso l’incendio.

Pur con grande difficoltà, a causa della distanza e della pressione ridotta del tubo, è riuscito a indirizzare l’acqua sulle tegole del tetto dello stabile, contenendo e infine spegnendo il rogo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, accertando che l’incendio era stato originato, verosimilmente, da un corto circuito causato dal malfunzionamento della presa elettrica cui era collegata una lavatrice.

Come hanno riferito gli stessi Vigili del Fuoco, l’azione risolutiva del militare ha scongiurato conseguenze potenzialmente drammatiche, considerato che lungo il muro del locale interessato dalle fiamme erano presenti cavi elettrici e una tubatura del gas che, se investiti dalle fiamme, avrebbero potuto provocare un’esplosione.

Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri si è confermata presidio fondamentale di sicurezza e di aiuto concreto per la comunità, pronta ad affrontare con professionalità, coraggio e spirito di servizio ogni situazione di pericolo.

La signora ha voluto esprimere la propria profonda gratitudine al Comandante della Stazione per il coraggio e la tempestività dimostrati.