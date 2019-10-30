PATERNO', COMMEMORAZIONE DEFUNTI: SERVIZIO DI BUS NAVETTA E ORARI CIMITERI
In occasione della Ricorrenza dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Paternò promuove una serie di iniziative allo scopo di agevolare i cittadini durante le visite al cimitero monumentale ed al ci...
In occasione della Ricorrenza dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Paternò promuove una serie di iniziative allo scopo di agevolare i cittadini durante le visite al cimitero monumentale ed al cimitero nuovo.
Predisposto un apposito servizio di trasporto collettivo, realizzato in collaborazione con l'AST mediante l’utilizzo di cinque bus navetta, riservato a quelle persone impossibilitate a recarsi autonomamente presso i cimiteri.
Ci saranno tre linee: la prima a Piazza Santa Barbara, la seconda nel quartiere Scala Vecchia (Piazza Don Pino Puglisi) e la terza al Corso Italia (nella zona della piscina)
Il servizio sarà attivo nelle giornate del 1 e 2 novembre con i seguenti orari: dalle 8 alle ore 17
I civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura:
Dalle ore 08,00 alle ore 17,00