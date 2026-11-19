Paternò, completati 8 nuovi attraversamenti pedonali: più sicurezza sulle strade

Conclusi i lavori in via De Gasperi e via delle Arti e dei Mestieri.

A Paternò cambiano alcuni tratti della viabilità cittadina. Sono stati ultimati otto attraversamenti pedonali rialzati tra via Alcide De Gasperi e via delle Arti e dei Mestieri, con l'obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza a chi attraversa la strada.

Le opere sono state completate con la nuova segnaletica orizzontale, caratterizzata dalle strisce bianche e gialle che rendono più visibili i passaggi pedonali.

Gli interventi non si fermano qui. Il programma del Comune proseguirà lungo Corso Italia e via Sardegna, altre due arterie cittadine interessate dalle prossime opere di messa in sicurezza.

L'attenzione si sposta adesso sull'efficacia dei nuovi attraversamenti, soprattutto nelle ore serali e nei momenti di maggiore traffico.