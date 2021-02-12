PATERNO': COMUNICATO DEI GRUPPI ALLEANZA PER PATERNO' ,DIVENTERÀ BELLISSIMA E M5S

Ieri, per l'ennesima volta, in consiglio comunale si è assistito all'ormai consueto teatro dell'assurdo. L'approvazione del nuovo statuto comunale, strumento indispensabile per il buon funzionamento d...

Ieri, per l'ennesima volta, in consiglio comunale si è assistito all'ormai consueto teatro dell'assurdo. L'approvazione del nuovo statuto comunale, strumento indispensabile per il buon funzionamento dell'ente, ha fatto emergere, se mai ce ne fosse ancora bisogno, l'assoluta incompetenza della maggioranza e dell'amministrazione. Siamo stati convocati in aula per ben tre volte per approvare lo statuto comunale. Per due sedute la maggioranza abbandona l'aula. Un abbandono dovuto alla mancanza dei numeri, da parte della maggioranza, che pretendeva l'approvazione di un emendamento che prevedeva l'introduzione della figura del consigliere delegato. Tale nuova funzione altro non era che l'ennesimo sgabello per consentire a questa amministrazione di risolvere i loro problemi interni, accontentando qualche consigliere comunale. Dopo ben due consigli con la sola presenza dell'opposizione, durante la terza seduta, abbiamo assistito ad una scena surreale. Il presidente della commissione Tonino Cunsolo, che ha riunito la stessa per oltre due anni ( ovviamente a spese dei cittadini) per riscrivere lo statuto, abbandona l aula per la terza volta al momento del voto. Ed ancora una volta la minoranza si è assunta la responsabilità votando lo statuto da sola.

È lecito chiedersi a questi punto perché convocare il consiglio per tre volte, sprecando soldi a danno della città, e assumersi la responsabilità di approvare in toto un documento elaborato da loro stessi? Capiamo che per questa maggioranza e questa amministrazione le poltrone sono più importanti di qualsiasi cosa, ma sprecare denaro pubblico in questo modo è troppo. Fortunatamente con il voto di ieri l'emendamento aumenta poltrone è stato definitivamente bocciato, ma servirà un altro voto per approvare lo statuto. Ci auguriamo che, almeno in questo caso possa prevalere il senso di responsabilità, altrimenti i soldi pubblici spesi ed il tempo perso inutilmente non serviranno veramente a nulla.

Gruppi Alleanza Per Paterno' ,DB e 5 stelle