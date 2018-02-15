PATERNO': Comunicato del gruppo "Paternò On"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Date le imminenti elezioni Politiche nazionali del prossimo 4 marzo, i tre consiglieri eletti nelle scorse amministrative nella lista "Paternò On" Tonino Cunsolo, Roberto Fara...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Date le imminenti elezioni Politiche nazionali del prossimo 4 marzo, i tre consiglieri eletti nelle scorse amministrative nella lista "Paternò On" Tonino Cunsolo, Roberto Faranda e Rosanna Lauria, intendono chiarire alcune questioni riguardanti l’appartenenza politica del gruppo.

“Il gruppo consiliare Paternò On – si legge – nasce da un movimento politico civico cittadino fondato da Ignazio Mannino e Vito Rau, movimento che ha aggregato anime di diversa natura politica. La competizione regionale dello scorso 5 Novembre ha visto Vito Rau, uno dei due fondatori, candidato tra le file dell’Udc. In quella specifica e circoscritta circostanza il gruppo all’unanimità e in maniera compatta ha sostenuto il proprio candidato andando oltre ogni colore politico”.

“Ad oggi, coerentemente con il percorso intrapreso, il sopracitato Vito Rau continua a far parte del partito sposato alle Regionali ma non per questo tutti i consiglieri di Paternò On possono essere etichettati come gruppo afferente all’Udc”. “Pertanto – continuano Cunsolo, Faranda e Lauria – i consiglieri tengono a precisare che il gruppo consiliare Paternò On, il quale risulta essere un gruppo unito sul fronte cittadino, è altresì un gruppo misto ed ognuno dei componenti segue le proprie ideologie politiche e la propria appartenenza che poco o nulla si identificano con lo scudo crociato, piuttosto hanno una vera matrice di destra identitaria, conservatrice e nazionalista ma nello stesso tempo liberale, democratica e fortemente distante dal trasformismo delle appartenenze di comodo”