PATERNO’ CON 40,7° LA SECONDA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA, DA MARTEDÌ NUOVA ONDATA DI CALORE IN ARRIVO

Continua il caldo. E secondo le previsioni , da martedì, 06 Luglio 2021 , l’ondata di caldo africano dovrebbe diventare ancora più rovente.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), colonnina di mercurio su sino a toccare i 40,7°C come certificato dalla rete regionale Sias, la città piu calda in provincia di Catania.

E’ la seconda temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, la prima città più calda di regione è in provincia di Siracusa e si tratta di Siracusa con 41,2°

Il podio si completa, con i 40,6° di Lentini.

Attualmente siamo assistendo ad un nuovo, ma temporaneo rialzo termico dovuto all’arrivo di masse di aria calda ed umida provenienti dal nord Africa che precedono il passaggio di una perturbazione atlantica, lungo l’Europa centrale e le regioni centro settentrionali.

Questa fase relativamente più mite avrà una durata alquanto breve, in quanto, a partire dalla giornata di Martedì, secondo le previsioni di centrometeosicilia.it , l’arrivo, sull’Europa occidentale, di una nuova saccatura facente capo ad una circolazione depressionaria, centrata sulle isole Britanniche, andrà ad alimentare una nuova rimonta dell’anticiclone nord Africano a cui sarà associato un nuovo incremento del campo termico dando il via ad una nuova fase di caldo intenso, anche se, al momento, non sembra che si debbano registrare i valori estremi che si sono raggiunti in occasione della precedente ondata di calore.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 05 Luglio 2021.

Al mattino avremo condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità, prevalentemente stratificata, mentre, nel corso della giornata, con l’arrivo di correnti, relativamente più fresche e debolmente instabili dai quadranti settentrionali, daranno vita a degli annuvolamenti, in prevalenza nubi basse, lungo il versante tirrenico e le aree montuose della Sicilia settentrionale.

Venti da deboli a moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari da poco mossi a localmente mossi, specie il mar Tirreno ed il Canale di Sicilia.

Temperature in generale diminuzione, più sensibile lungo il settore settentrionale ed occidentale dell’isola.

Tempo previsto per Martedì 06 Luglio 2021.

Fin dal mattino e per buona parte della giornata, avremo, su buona parte del territorio regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali e residui addensamenti lungo il messinese tirrenico ed aree montuose limitrofe, ma in ulteriore miglioramento nel corso della giornata.

Venti deboli, in prevalenza dai quadranti settentrionali o a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari poco mossi.

Temperature in generale aumento, specie lungo le aree occidentali dell’isola.

Tempo previsto per Mercoledì 07 Luglio 2021.

Giornata, in gran parte, caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere con tendenza, in serata, a disporsi dai quadranti orientali e sud orientali lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento ovunque.

Consigli generali:

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca

Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti

Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Segui un’alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C

Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

2. Abbigliamento leggere e adeguato

3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro

4. Ridurre la temperatura corporea

5. Ridurre il livello di attività fisica.

6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.

7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.

8. Conservare correttamente i farmaci

9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.

10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.