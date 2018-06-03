PATERNO': Con il caldo arrivano i primi incendi estivi
PATERNO': Con il caldo arrivano i primi incendi estivi
A cura di Redazione
03 giugno 2018 17:04
Con il caldo afoso, cominciano ad alimentarsi i primi focolai.
E’ stata davvero una giornata intesa, tra ieri ed oggi, per i vigili del fuoco del distacccamentio di Paternò.
Oggi è andato a fuoco un ampio appezzamento di terreno a ridosso dello svincolo Giaconia sulla superstrada ss121
La colonna di fumo sta causando problemi di visibilita’ alle auto in transito.
Difficile quantificare l’entità del rogo. Sul posto stanno convergendo unità dei vigili del fuoco.
PATERNO': Con il caldo arrivano i primi incendi estivi