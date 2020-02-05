PATERNO', CON L'AUTO CENTRA UNO SCOOTER E SCAPPA SENZA SOCCORRERE IL FERITO

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno le ore 20.30 tra la via G.B Nicolosi e la via Circumvallazione.Coinvolte un'auto e uno scooter.Secondo quando riferitoci da alcuni testimoni lo scoo...

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno le ore 20.30 tra la via G.B Nicolosi e la via Circumvallazione.

Coinvolte un'auto e uno scooter.

Secondo quando riferitoci da alcuni testimoni lo scooter con a bordo due ragazze sarebbe stato centrato da un'auto che poi si sarebbe allontanata senza soccorrere il ferito.

Ad avere la peggio una ragazza che era a bordo dello scooter, che a causa del violento impatto è andata a sbattere contro un auto parcheggiata e caduta a terra.

Immediatamente soccorsa da un ambulanza del 118 e stata trasferita all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che ha raccolto alcune testimonianze e

tutti gli indizi utili per poter ricostruire la dinamica dello scontro e avviare le indagini per dare un volto e un nome all'automobilista che dopo l’impatto è fuggito.