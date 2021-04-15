PATERNO': CON L’AUTO FINISCE CONTRO UN MURO
A cura di Redazione
15 aprile 2021 20:47
Incidente stradale autonomo oggi a Paternò intorno alle ore 13.
Il conducente di una Volkswagen Touran per cause non note, ha perso il controllo del mezzo mentre proseguiva la via Giovanni Verga andando a finire contro un muro.
L’impatto è stato violento tanto da distruggere la parte anteriore della macchina ed aver fatto aprire anche gli airbag in dotazione alla macchina
Fortunatamente nulla di grave per il conducente del mezzo.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i dovuti rilievi.