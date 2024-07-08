PATERNO'. CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE TORNEO INTERPARROCCHIALE SPIRITO SANTO 2024, VITTORIA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

Ieri si è conclusa la seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024, che ha visto una partecipazione entusiasta e appassionata. La finale si è svolta davanti a una cornice di pubbli...

Ieri si è conclusa la seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024, che ha visto una partecipazione entusiasta e appassionata. La finale si è svolta davanti a una cornice di pubblico di oltre 350 persone, tra cui il sindaco Nino Naso, che ha avuto l'onore di premiare tutti i ragazzi partecipanti.

Risultati delle Finali

Finale 3°-4° posto:

I Cappuccini hanno ottenuto una vittoria schiacciante sul Corpus Domini con un punteggio di 10-0, dimostrando grande superiorità e abilità sul campo.

Finale 1°-2° posto:

La finalissima ha visto lo scontro tra Spirito Santo 3 e San Francesco di Paola. Quest'ultima squadra ha trionfato con un netto 7-1, conquistando così il titolo di campione del torneo.

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati assegnati vari riconoscimenti per le eccezionali performance individuali e di squadra:

Capocannoniere: Rocchetta del Sacro Cuore, con 21 reti.

Miglior Portiere: Fallica dello Spirito Santo 3, per le sue straordinarie parate.

Miglior Giocatore: Privitera dello Spirito Santo 3, per la sua eccezionale abilità e contributo alla squadra.

Coppa Fair Play: Assegnata alla squadra di San Giovanni Bosco, per il comportamento sportivo esemplare.

Premio alle Migliori Tifoserie: Cristo Re e Santa Barbara sono state riconosciute per il loro supporto caloroso e corretto.

Il Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024 si è rivelato un grande successo, grazie all'impegno delle squadre partecipanti, all'organizzazione impeccabile e al sostegno della comunità.