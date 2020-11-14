PATERNO'. CONCLUSA PRIMA GIORNATA TEST COVID RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE. 26 POSITIVI

Conclusa la prima giornata dello screening Covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata dell'istituto Virgilio di Paternò, nello spazio antistante della piscina Comunale " Giovanni Paolo...

Conclusa la prima giornata dello screening Covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata dell'istituto Virgilio di Paternò, nello spazio antistante della piscina Comunale " Giovanni Paolo II".

Alla fine delle operazioni sono stati effettuati complessivamente, da medici dell’Asp, 1050 tamponi rapidi. Sono risultate positive 26 persone. Lo screening proseguirà nella giornata di domani 15 Novembre 2020 ad effettuare lo screening saranno l'istituto G.B.Nicolosi e l' istituto "Marconi. Si concluderanno lunedì con l'istituto "Don Milani".

BOLLETTINO COMPLETO

Sono 6626 i tamponi effettuati nella prima giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie. 303 i tamponi con esito positivo.

Sette i comuni interessati in provincia: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone, Mascalucia, Misterbianco e Paternò.

Nel dettaglio:

Catania: 1851 tamponi, 112 con esito positivi;

Acireale: 1209 tamponi, di cui 50 positivi;

Adrano: 450 tamponi, 50 con esito positivo;

Caltagirone: 441 tamponi, 3 con esito positivo;

Mascalucia: 1000 tamponi, di cui 45 i positivi;

Misterbianco: 625 tamponi, 17 con esito positivo;

Paternò: 1050 tampini, 26 positivi.

Domani, seconda giornata di screening, le postazioni per i tamponi drive in, saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nelle sedi già comunicate:

Catania

- Scambiatore di Nesima (Via Michele Amari)

- Parcheggio AMT - Fontanarossa (Via Forcile)

- Scambiatore Due Obelischi (via F. Lojacono)

Acireale

- Parcheggio Capomulini

Adrano

- Stadio

Caltagirone

- Area Protezione civile (viale Cristoforo Colombo)

Mascalucia

- Piazza Falcone e Borsellino

Misterbianco

- Zona Milicia

Paternò

- sabato-domenica: Area mercato

- lunedì: Area adiacente alla piscina.

La campagna regionale, che si concluderà lunedì 16 novembre, è dedicata agli alunni, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione, su base volontaria, tramite l’esecuzione di tamponi rapidi.