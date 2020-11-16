PATERNO'. CONCLUSA SCREENING COVID DEDICATO ALLE SCUOLE MEDIE. LA PERCENTUALE POSITIVI-TAMPONI EFFETTUATI È DEL 4,30%

Concluso stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole medie. Oggi su 950 tamponi rapidi effettuati sono risultate positive 43 persone. Il dato complessi...

Concluso stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole medie. Oggi su 950 tamponi rapidi effettuati sono risultate positive 43 persone. Il dato complessivo delle tre giornate dello screening: su un totale di 3041 tamponi rapidi effettuati, sono risultate positive 131 persone, pari al 4,30%.

- SABATO 14 NOVEMBRE: 1050 tamponi con 24 positivi (2,28%)

- DOMENICA 15 NOVEMBRE: 1040 tamponi con 62 positivi (5,96%)

- LUNEDÌ 16 NOVEMBRE: 939 tamponi con 43 positivi (4,6%)

TOTALE TAMPONI EFFETTUATI: 3029

TOTALE POSITIVI RISCONTRATI: 129 (4,3%)

BOLLETTINO COMPLETO

Nella terza giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia, sono stati effettuati 6.766 tamponi; 352 i tamponi con esito positivo.

In particolare:

Catania: 2003 tamponi, 136 con esito positivi;

Acireale: 1168 tamponi, di cui 53 positivi;

Adrano: 464 tamponi, 51 con esito positivo;

Caltagirone: 306 tamponi, 1 con esito positivo;

Mascalucia: 1365 tamponi, di cui 42 i positivi;

Misterbianco: 510 tamponi, 26 con esito positivo;

Paternò: 950 tamponi, 43 positivi.

Complessivamente, nella tre giorni, sono stati somministrati 21.342 tamponi, di cui 1.077 con esito positivo, per i quali si è proceduto ad effettuare il tampone molecolare.