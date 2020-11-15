PATERNO'. CONCLUSA SECONDA GIORNATA TEST COVID RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE. 62 POSITIVI

Conclusa la seconda giornata dello screening Covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata degli istitutui, G.B.Nicolosi e l' istituto "Marconi nello spazio antistante della piscina Comun...

Conclusa la seconda giornata dello screening Covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata degli istitutui, G.B.Nicolosi e l' istituto "Marconi nello spazio antistante della piscina Comunale " Giovanni Paolo II".

Alla fine delle operazioni sono stati effettuati complessivamente, da medici dell’Asp, 1041 tamponi rapidi. Sono risultati positivi 62 persone.

L'incidenza percentuale dei soggetti risultati positivi è del 5,95 sul totale.

Ieri erano stati effettuati 1050 tampini e sono risultati 26 soggetti positivi.

Lo screening proseguirà nella giornata di domani 16 Novembre 2020 ad effettuare lo screening l'istituto "Don Milani".

BOLLETTINO COMPLETO

- Si chiude con 7.950 tamponi la seconda giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie. 422 i tamponi risultati positivi.

Nel dettaglio:

Catania: 2162 tamponi, 116 con esito positivi;

Acireale: 1409 tamponi, di cui 71 positivi;

Adrano: 611 tamponi, 89 con esito positivo;

Caltagirone: 482 tamponi, 1 con esito positivo;

Mascalucia: 1442 tamponi, di cui 49 i positivi;

Misterbianco: 803 tamponi, 34 con esito positivo;

Paternò: 1041 tamponi, 62 positivi.

La campagna regionale, che si concluderà lunedì 16 novembre, è dedicata agli alunni, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione, su base volontaria, tramite l’esecuzione di tamponi rapidi.

Domani, ultima giornata dello screening, le postazioni, per i tamponi drive in, saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso le seguenti sedi:

Catania

- Scambiatore di Nesima (Via Michele Amari)

- Parcheggio AMT - Fontanarossa (Via Forcile)

- Scambiatore Due Obelischi (via F. Lojacono)

Acireale

- Parcheggio Capomulini

Adrano

- Stadio

Caltagirone

- Area Protezione civile (viale Cristoforo Colombo)

Mascalucia

- Piazza Falcone e Borsellino

Misterbianco

- Zona Milicia

Paternò

- lunedì: Area adiacente alla piscina.