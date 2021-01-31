PATERNO’. CONCLUSI TEST COVID RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Conclusi stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole medie e superiori.Il dato complessivo delle due giornate dello screening: su un totale di 1090 tam...
Conclusi stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole medie e superiori.
Il dato complessivo delle due giornate dello screening: su un totale di 1090 tamponi rapidi effettuati, sono risultate positive 6 persone, pari al 0,55%.
Purtroppo c’è da segnalare la bassissima partecipazione soltanto 1090 persone hanno partecipato allo screening
I DATI
SABATO 30 GENNAIO 2021
Tamponi effettuati: 680
Positivi: 6 (0,88%)
DOMENICA 31 GENNAIO 2021
Tamponi effettuati: 410
Positivi: 0 (0,00%)
TOTALE TAMPONI: 1090
TOTALE POSITIVI: 6 (0,55%)