PATERNO’. CONCLUSI TEST COVID RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Conclusi stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole  medie e superiori.Il dato complessivo delle due giornate dello screening: su un totale di 1090 tam...

31 gennaio 2021 19:13
Conclusi stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole  medie e superiori.
Il dato complessivo delle due giornate dello screening: su un totale di 1090 tamponi rapidi effettuati, sono risultate positive 6 persone, pari al 0,55%.
Purtroppo c’è da segnalare la bassissima partecipazione soltanto 1090 persone hanno partecipato allo screening

I DATI

SABATO 30 GENNAIO 2021
Tamponi effettuati: 680
Positivi: 6 (0,88%)
DOMENICA 31 GENNAIO 2021
Tamponi effettuati: 410
Positivi: 0 (0,00%)

TOTALE TAMPONI: 1090
TOTALE POSITIVI: 6 (0,55%)

