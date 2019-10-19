PATERNÒ: CONDANNATO PER ATTI PERSECUTORI, ARRESTATO
A cura di Redazione
19 ottobre 2019 13:01
COMUNICATO DEI CARABINIERI:
L'uomo dovrà scontare la pena decisa dal giudice di 8 mesi di reclusione
I Carabinieri della Stazione di Paternò, hanno arrestato il 29enne Angelo Impellizzeri del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo, già condannato dai giudici per atti persecutori, reato commesso a Paternò nel febbraio del 2016, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a 8 mesi di reclusione.
L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.